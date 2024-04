freenet Aktie News: freenet am Nachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von freenet. Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,3 Prozent auf 26,18 EUR.

Die freenet-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,3 Prozent auf 26,18 EUR. Die freenet-Aktie sank bis auf 26,06 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 27,00 EUR. Zuletzt wechselten 368.687 freenet-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,42 EUR) erklomm das Papier am 24.04.2024. 4,74 Prozent Plus fehlen der freenet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 20,88 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 25,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,77 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,84 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 30,40 EUR.

Am 28.02.2024 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,41 EUR, nach 0,00 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,12 Prozent auf 688,50 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 667,65 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 15.05.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 07.08.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,35 EUR je Aktie aus.

