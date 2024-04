freenet Aktie News: freenet am Vormittag mit roten Vorzeichen

So bewegt sich freenet

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 26,78 EUR nach.

Um 09:06 Uhr fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 26,78 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die freenet-Aktie bisher bei 26,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14.473 freenet-Aktien.

Am 24.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 27,42 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,39 Prozent hinzugewinnen. Am 05.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 22,03 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,84 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,65 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte freenet am 04.05.2023. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 667,70 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 637,80 Mio. EUR.

Am 15.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von freenet veröffentlicht werden. Am 07.08.2025 wird freenet schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,35 EUR in den Büchern stehen haben wird.

