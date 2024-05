freenet Aktie News: freenet präsentiert sich am Mittag stärker

freenet im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 23,52 EUR.

Das Papier von freenet legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 23,52 EUR. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,54 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,34 EUR. Bisher wurden via XETRA 39.363 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,42 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 16,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2023 auf bis zu 20,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,77 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,82 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,20 EUR je freenet-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte freenet am 15.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat freenet in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 638,90 Mio. EUR im Vergleich zu 637,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die freenet-Bilanz für Q2 2024 wird am 07.08.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,29 EUR je Aktie belaufen.

