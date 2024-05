freenet Aktie News: freenet am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich freenet

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 23,36 EUR.

Die freenet-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 23,36 EUR. Zwischenzeitlich weitete die freenet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 23,32 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 23,34 EUR. Zuletzt wechselten 5.423 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 24.04.2024 markierte das Papier bei 27,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 10,62 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 1,77 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,81 EUR je freenet-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 30,20 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte freenet am 15.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,15 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat freenet im vergangenen Quartal 638,90 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte freenet 637,80 Mio. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte freenet am 07.08.2024 vorlegen. freenet dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,29 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

