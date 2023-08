freenet Aktie News: freenet präsentiert sich am Mittag fester

So entwickelt sich freenet

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 22,02 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 22,02 EUR. Die freenet-Aktie legte bis auf 22,08 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 21,82 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 60.978 freenet-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 26,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.05.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,16 Prozent hinzugewinnen. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 18,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 28,77 EUR an.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 637,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 675,50 EUR umgesetzt worden.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von freenet veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von freenet rechnen Experten am 08.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,66 EUR je Aktie belaufen.

