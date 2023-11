freenet Aktie News: freenet am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 25,80 EUR bewegte sich die freenet-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die freenet-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 25,80 EUR. Die freenet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,86 EUR aus. In der Spitze büßte die freenet-Aktie bis auf 25,78 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.875 freenet-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.05.2023 auf bis zu 26,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 2,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.12.2022 (19,36 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 24,96 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,60 EUR aus.

freenet gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 637,80 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 675,50 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 27.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von freenet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,66 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

