freenet Aktie News: freenet am Dienstagmittag mit KursVerlusten

Das Papier von freenet gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 22,26 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte freenet-Aktie bei 22,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 22,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 60.861 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 29.04.2022 markierte das Papier bei 26,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 17,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 19,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,16 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte freenet am 25.03.2022 vor.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 24.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 01.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,66 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

