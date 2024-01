freenet Aktie News: freenet am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der freenet-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 25,80 EUR.

Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 25,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der freenet-Aktie ging bis auf 25,80 EUR. Bei 25,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 2.283 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,52 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.08.2023 (20,88 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 19,07 Prozent könnte die freenet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,66 EUR für die freenet-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte freenet am 04.05.2023 vor.

Voraussichtlich am 29.02.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 27.02.2025 dürfte freenet die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2022 1,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

