freenet Aktie News: freenet präsentiert sich am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 35,28 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 35,28 EUR. Die freenet-Aktie legte bis auf 35,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 34,94 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 136.174 Stück gehandelt.

Am 26.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,84 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 1,59 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,78 EUR am 17.05.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,07 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,97 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 34,39 EUR.

Am 04.03.2025 äußerte sich freenet zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte freenet ein EPS von 0,41 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 661,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 688,50 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,67 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX nachmittags in Rot

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Verluste