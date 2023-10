freenet Aktie News: freenet legt am Nachmittag zu

freenet im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von freenet. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 23,94 EUR.

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 23,94 EUR. Bei 23,98 EUR erreichte die freenet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 155.781 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 15.05.2023 auf bis zu 26,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,53 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 19,22 EUR ab. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 24,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 29,88 EUR.

freenet ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat freenet in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 637,80 EUR. Im Vorjahresviertel waren 675,50 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von freenet wird am 08.11.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 08.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je freenet-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,66 EUR fest.

