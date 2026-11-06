Freenet setzt 150 Mio EUR aus Ceconomy-Verkauf für Waipu.tv-Kauf und Aktienrückkauf ein

06.11.26 06:32 Uhr

DOW JONES--Freenet will die erwarteten Mittel von rund 150 Millionen Euro aus dem Verkauf der Ceconomy-Beteiligung für einen Aktienrückkauf und bei der vollständigen Übernahme des Web-TV-Anbieters Waipu.tv verwenden.

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Wie Freenet mitteilte, hat der Vorstand beschlossen, eigene Aktien für bis zu 75 Millionen Euro im Zeitraum 2026 und 2027 zu erwerben. Der Rückkauf soll über die Börse erfolgen. Das Programm basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13. Mai 2026 zum Erwerb eigener Aktien von bis zu 10 Prozent des Grundkapitals.

Außerdem will der MDAX- und TecDAX-Konzern die restlichen 75 Millionen für den initialen Kaufpreis bei der Übernahme von Waipu.tv einsetzen, den Freenet bei der Ankündigung am 13. Oktober auf 76 Millionen Euro beziffert hat. Freenet zahlt im Zuge der vollständigen Übernahme der Waipu-Anteile von Exaring zunächst 76 Millionen Euro für die ausstehenden rund 25 Prozent, bei einer sehr erfolgreichen Geschäftsentwicklung können noch bis zu 50 Millionen Euro hinzukommen. Exaring, deren erwogener Börsengang damit vom Tisch ist, wird in der Transaktion mit rund 300 Millionen Euro bewertet.

Freenet hat seine Ceconomy-Aktien im Zuge der Übernahme der Muttergesellschaft von MediaMarkt und Saturn an den chinesischen Online-Giganten JD.com verkauft.

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Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cbr

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November 06, 2026 00:33 ET (05:33 GMT)