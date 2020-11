Freenet tilgt nach Sunrise-Verkauf Schulden von 610 Millionen Euro

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Freenet AG tilgt das zur Finanzierung ihres 2016 erworbenen Aktienpakets am Schweizer Telekommunikationsanbieter Sunrise Communications aufgenommene Bankdarlehen von 610 Millionen Euro. Der durchschnittliche Zinssatz des Kredits belief sich zuletzt auf 1,6 Prozent. Wie Freenet weiter mitteilte, ist eine weitere Rückführung von Finanzschulden von 200 Millionen Euro spätestens im März 2021 geplant. Freenet hatte mit dem Verkauf seiner Sunrise-Aktien an den US-Kabelkonzern Liberty Global umgerechnet etwa 1,1 Milliarden Euro in bar eingenommen.

