Freenet verlängert drei Vorstandsverträge - CFO wird Vize-CEO

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX schließt über 13.800 Punkten -- Uber mit Milliardendeal -- Deutsche Bank profitiert von Anleihehandel -- Pfizer, Microsoft, CureVac, Qualtrics im Fokus

Volkswagen will bei Software auf Augenhöhe mit Google kommen. Ferrari beendet Corona-Jahr besser als erwartet - Aktie dennoch schwächer. BP verdient im 4. Quartal weniger als erwartet. Post bringt erstmals Briefmarken mit Matrixcode auf den Markt. Biden will Migrationspolitik grundlegend ändern. Ryanair muss optionale Eincheck-Gebühr in Buchung nennen.