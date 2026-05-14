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Freenet wegen Mobilezone mit weniger Gewinn - Markterwartung übertroffen

15.05.26 08:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
25,58 EUR 0,32 EUR 1,27%
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DOW JONES--Freenet hat nach einem negativen Ergebniseffekt bei dem übernommenen Unternehmen Mobilezone im ersten Quartal wie erwartet weniger verdient. Der Effekt sei bereits in der Jahresprognose berücksichtigt, teilte der Telekommunikationsanbieter mit und bestätigte diese zugleich. Er werde das Ergebnis im weiteren Jahresverlauf negativ beeinflussen, sollten die laufenden Nachverhandlungen über die dafür ursächliche Vereinbarung mit einem Netzbetreiber nicht erfolgreich abgeschlossen werden, hieß es.

Freenet ergreife "gezielte operative und kommerzielle Maßnahmen", um den Effekt im Hinblick auf die finanziellen Ziele für 2028 auszugleichen.

Das Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal einen Rückgang des bereinigten EBITDA von 3,6 Prozent auf 122 Millionen Euro. Das Ergebnis übertraf damit die Markterwartung von 119 Millionen Euro. Zugleich stieg der Umsatz um 26,1 Prozent auf 761,9 Millionen Euro. Für das starke Wachstum war ebenfalls Mobilezone verantwortlich, ein Unternehmen, das anbieterunabhängig Mobilfunkverträge und mobile Endgeräte vermarktet. Daneben trug die Gewinnung von Kunden für das IPTV-Angebot waipu.tv zum Freenet-Wachstum bei. Analysten hatten im Schnitt mit 759 Millionen Euro Umsatz gerechnet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2026 02:02 ET (06:02 GMT)

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