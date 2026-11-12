Freenome verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Freenome hat am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,58 USD, nach 0,010 USD im Vorjahresvergleich.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Freenome
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Freenome
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen