Freeport-McMoRan kündigt Dividende an

Der Rohstoffkonzern Freeport-McMoRan Inc. (ISIN: US35671D8570, NYSE: FCX) wird eine Quartalsdividende von 0,05 US-Dollar ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Die Auszahlung erfolgt am 1. November 2019 (Record date: 15. Oktober 2019).

Im März 2015 wurde die Dividende um 84 Prozent auf den aktuellen Betrag gekürzt. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,20 US-Dollar ausgeschüttet. Beim derzeitigen Börsenkurs von 10,07 US-Dollar (Stand: 25. September 2019) liegt die aktuelle Dividendenrendite somit bei 1,99 Prozent.

Freeport-McMoRan mit Sitz in Phoenix, Arizona, ist nach der staatlichen chilenischen Codelco der zweitgrößte Kupferproduzent weltweit. Im zweiten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3,55 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,17 Mrd. US-Dollar), wie am 24. Juli berichtet wurde.

Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 2,33 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 14,6 Mrd. US-Dollar (Stand: 25. September 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de