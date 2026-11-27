BERLIN (dpa-AFX) - Nach der ablehnenden SPD-Reaktion auf den Vorstoß mehrerer CDU-Fachpolitiker zur Frührente nach 45 Versicherungsjahren verteidigt Unionsfraktionschef Thorsten Frei die Initiative. "Es ist ein Schritt auf die SPD zu", sagte Frei in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Er sprach von einem "Gesprächsangebot" und betonte zugleich die Notwendigkeit, bei der geplanten Rentenreform zu einer Einigung zu kommen: "Da geht's nicht nur um diese Koalition. (...) Es geht um unser Land." Und klar sei auch: Je länger man brauche, desto anstrengender werde es "und vielleicht auch unwahrscheinlicher".

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Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gab es am Abend ein Treffen führender Koalitionspolitiker im Kanzleramt zur Rentenreform. Mit dabei war unter anderem Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD). Vor allem wegen des Streits um die sogenannte Rente mit 63 kommen Union und SPD bei ihren Plänen auch mit weiteren Elementen derzeit nicht voran.

SPD-Generalsekretär hält Vorschlag für "vergiftet"

Die Rentenkommission hatte die Abschaffung der Regelung vorgeschlagen, dass Menschen nach 45 Versicherungsjahren abschlagsfrei vorzeitig in Rente gehen können. Die SPD stemmt sich dagegen. Mehrere CDU-Politiker hatten zuletzt als Kompromiss vorgeschlagen, die Regelung für Geringverdiener beizubehalten. Das hält die SPD aber für nicht akzeptabel.

SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf sprach bei "Maybrit Illner" von einem Vorschlag, "der ein bisschen vergiftet ist". Denn diejenigen, die am wenigsten verdient haben, arbeiteten häufig sowieso nicht kürzer, "weil sie gar nicht in der Lage sind, ihre Lebenshaltungskosten davon zu bezahlen". Man habe Menschen versprochen, nach 45 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen zu können - und diese hätten sich darauf eingerichtet.

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Frei hielt dagegen, dass bei Einführung der "Rente mit 63" "alle von den Dachdeckern gesprochen" hätten, die im Alter nicht mehr arbeiten könnten. Studien zeigten aber, dass Besserverdiener das Angebot häufiger in Anspruch nähmen. Deswegen finde er den Ansatz richtig, "dass man das insbesondere denen ermöglicht, die weniger Geld haben", sagte der CDU-Politiker.

Sowohl Frei als auch Klüssendorf betonten zugleich Einigkeit bei vielen Punkten der Rentenreform, etwa dem geplanten Aufbau einer Kapitalsäule. Ziel des Pakets ist es, die Rente zukunftssicher zu machen. Künftig dürften weniger Beitragszahler auf einen Rentner kommen.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte angekündigt, dass die Rentenreform in wesentlichen Teilen vor Weihnachten im Kabinett verabschiedet werden solle. Bundesarbeitsminister Schweitzer sagte am frühen Abend bei einer Veranstaltung in Berlin, man komme gut voran - blieb beim Zeitplan aber unkonkret./sku/DP/zb