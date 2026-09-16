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Frei: Merz auch nach Landtagswahlen unumstößlich Kanzler

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Thorsten Frei hat Zweifel am Rückhalt von Bundeskanzler Friedrich Merz in der eigenen Partei zurückgewiesen. Wenige Tage vor den Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin sagte Frei im "Frühstart" von RTL und ntv, er sei sich sicher, dass Merz auch in einer Woche noch unumstößlich Partei- und Regierungschef sei. Die Fraktion stehe hinter dem Kanzler.

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Zugleich räumte Frei ein, dass die schwachen Umfragewerte und die jüngsten Wahlergebnisse Folgen für die Stimmung in Partei und Fraktion hätten. "Das will ich gar nicht in Abrede stellen", sagte der CDU-Politiker. Entscheidend sei, bei Reformen weiterzukommen.

Dass Merz kommende Woche nicht zur UN-Vollversammlung nach New York reist, wertete Frei als richtig. Es gebe in Deutschland "jede Menge Aufgaben", etwa in der Gesundheits-, Renten- und Pflegepolitik sowie beim Haushalt. Die Debatte über die Person des Kanzlers sei Ausdruck einer verunsicherten Lage - innerparteilich wegen der Wahl- und Umfrageergebnisse. Gelinge eine wirtschaftliche Wende, würden sich auch viele andere Themen auflösen lassen - "selbstverständlich" auch die Diskussion um Merz./mjm/DP/jha

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