Freigabe Bahn-Strecke Richtung Offenbach

18.08.25 05:49 Uhr

FRANKFURT/OFFENBACH (dpa-AFX) - Nach einer mehr als sechswöchigen Sperrung rollen ab heute wieder S-Bahnen zwischen Frankfurt und Offenbach. Die ersten Züge befahren die Strecke, die teilweise durch Tunnel führt, seit 5.00 Uhr morgens. Das teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn mit.

Die Bauarbeiten sind allerdings nicht beendet - daher gibt es weiter Einschränkungen: In den Nächten und in den hessischen Herbstferien vom 2. bis 20. Oktober kündigt die Deutsche Bahn Sperrungen auf der Strecke an.

Die jüngste Sperrung begann am 4. Juli, sie betraf den Abschnitt zwischen Frankfurt-Ostendstraße und Offenbach-Ost. Es waren Ersatzbusse unterwegs, zudem wurden Bahnen über den Offenbacher Hauptbahnhof umgeleitet. Schon zuvor war die Strecke nachts und an Wochenenden gesperrt.

Neue Gleise und Weichen

Währenddessen wurden nach Bahnangaben Gleise, Weichen und die Tunnelnotbeleuchtung instand gesetzt. Die Bahn erneuert zudem den Brandschutz an den unterirdischen Stationen und saniert die Station Frankfurt-Mühlberg. Insgesamt werden laut dem Unternehmen rund 180 Millionen Euro investiert./isa/DP/zb