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Henkel-Aktie unbeeindruckt: EU gibt grünes Licht für Stahl Parent-Übernahme

Henkel-Aktie unbeeindruckt: EU gibt grünes Licht für Stahl Parent-Übernahme

Henkel hat von der EU grünes Licht für die Übernahme des niederländischen Spezialbeschichtungsunternehmens Stahl Parent B.V. erhalten.

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Henkel KGaA Vz.
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Wie die Europäische Kommission, der Wettbewerbshüter der EU mitteilte, ist sie zu dem Schluss gekommen, dass die angemeldete Transaktion "keine wettbewerbswidrigen Bedenken aufwirft".

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Das Vorhaben betreffe in erster Linie Industriebeschichtungen und Klebstoffe, die Transaktion habe begrenzte Auswirkungen auf den Wettbewerb in den Märkten, auf denen die Unternehmen tätig sind. Die geplante Übernahme sei im Rahmen des normalen Fusionskontrollverfahrens geprüft worden.

Henkel hatte die Übernahme des Anbieters von Hochleistungsspezialbeschichtungen für 2,1 Milliarden Euro von der französischen Private-Equity-Gesellschaft Wendel im Februar angekündigt.

Die Stahl Group beliefert weltweit führende Unternehmen in den Bereichen Automobil, Mode & Lifestyle sowie Verpackungen, und erzielte im vergangenen Jahr einen bereinigten Umsatz von rund 725 Millionen Euro, wie Henkel mitteilte. Das Portfolio umfasst unter anderem Lederfinish-Beschichtungen, Performance-Beschichtungen sowie Hochleistungsbeschichtungen für Papierverpackungen und grafische Anwendungen.

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Die Henkel-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise unbewegt bei 69,30 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Henkel AG

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Datum Rating Analyst
17.09.26 Henkel vz Market-Perform Bernstein Research
16.09.26 Henkel vz Market-Perform Bernstein Research
09.09.26 Henkel vz Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 Henkel vz Market-Perform Bernstein Research
20.08.26 Henkel vz Market-Perform Bernstein Research

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