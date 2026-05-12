Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich schlussendlich schwächer

Index im Fokus

Der Euro STOXX 50 zeigte sich am Freitag mit negativen Notierungen.

Der Euro STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel zum Handelsende um 1,84 Prozent tiefer bei 5.825,65 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 4,898 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,442 Prozent auf 5.908,71 Punkte an der Kurstafel, nach 5.934,96 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Euro STOXX 50 bei 5.811,24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5.908,71 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 1,38 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2026, wies der Euro STOXX 50 5.940,34 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.985,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5.412,08 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,423 Prozent abwärts. In diesem Jahr markierte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.199,78 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.376,81 Punkte.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell SAP SE (+ 2,01 Prozent auf 144,06 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,03 Prozent auf 473,00 EUR), Deutsche Börse (+ 0,49 Prozent auf 244,40 EUR), Eni (+ 0,42 Prozent auf 23,66 EUR) und Deutsche Telekom (-0,50 Prozent auf 27,68 EUR). Unter den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Siemens (-5,15 Prozent auf 259,60 EUR), Infineon (-4,23 Prozent auf 65,19 EUR), Siemens Energy (-4,21 Prozent auf 169,54 EUR), Airbus SE (-2,92 Prozent auf 167,64 EUR) und BMW (-2,59 Prozent auf 74,40 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 6.472.576 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 511,450 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Mit 7,64 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net