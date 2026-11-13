Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich im Minus

Index-Performance im Blick

Kaum verändert zeigte sich der Euro STOXX 50 am Freitag.

Schlussendlich schloss der Euro STOXX 50 den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 6.388,04 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,511 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,124 Prozent tiefer bei 6.391,06 Punkten in den Handel, nach 6.398,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6.372,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.412,65 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 3,56 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6.167,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6.545,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5.742,79 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,19 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6.577,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.376,81 Punkten markiert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Eni (+ 1,11 Prozent auf 25,88 EUR), Deutsche Börse (+ 1,04 Prozent auf 330,40 EUR), Allianz (+ 1,02 Prozent auf 477,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,92 Prozent auf 591,20 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,59 Prozent auf 60,90 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Infineon (-4,29 Prozent auf 49,88 EUR), Siemens Energy (-0,94 Prozent auf 131,28 EUR), Rheinmetall (-0,92 Prozent auf 765,50 EUR), Siemens (-0,82 Prozent auf 279,40 EUR) und Airbus SE (-0,74 Prozent auf 206,75 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7.296.552 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 541,050 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Die TotalEnergies-Aktie hat mit 6,95 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Mit 7,39 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net