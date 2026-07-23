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STOXX 50 im Fokus

Freitagshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester

Freitagshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels fester

Für den STOXX 50 ging es schlussendlich aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,561.00 EUR -24.00 EUR -1.51 %
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AstraZeneca PLC
149.85 EUR 0.85 EUR 0.57 %
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6.42 EUR -0.03 EUR -0.45 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.44 EUR 0.15 EUR 2.38 %
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London Stock Exchange (LSE)
102.70 EUR 0.50 EUR 0.49 %
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Novartis AG
137.02 EUR -0.96 EUR -0.70 %
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Novo Nordisk
43.20 EUR 0.68 EUR 1.60 %
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Prosus N.V.
36.34 EUR -0.24 EUR -0.64 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
28.54 EUR -0.16 EUR -0.56 %
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Rolls-Royce Plc
16.80 EUR 0.80 EUR 5.01 %
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SAP SE
139.24 EUR 10.70 EUR 8.32 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
38.92 EUR 0.11 EUR 0.30 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,429.15 EUR 51.82 EUR 0.96 %
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Letztendlich notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,99 Prozent stärker bei 5.430,52 Punkten. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,109 Prozent tiefer bei 5.371,46 Punkten, nach 5.377,33 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5.363,95 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.430,65 Punkten lag.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 0,924 Prozent. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 24.06.2026, bei 5.334,13 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 24.04.2026, den Stand von 5.056,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, wurde der STOXX 50 mit 4.528,68 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,55 Prozent zu Buche. Bei 5.489,89 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 9,26 Prozent auf 140,20 EUR), RELX (+ 4,77 Prozent auf 25,68 GBP), Rolls-Royce (+ 4,16 Prozent auf 14,16 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,40 Prozent auf 87,74 GBP) und Intesa Sanpaolo (+ 2,38 Prozent auf 6,44 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen BP (-1,35 Prozent auf 5,48 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,15 Prozent auf 33,06 GBP), Novartis (-0,60 Prozent auf 126,90 CHF), AstraZeneca (-0,14 Prozent auf 126,70 GBP) und Novo Nordisk (+ 0,09 Prozent auf 320,60 DKK) unter Druck.

Welche Aktien im STOXX 50 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 19.936.108 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 612,660 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Die BP-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,97 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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16:31 SAP SE Verkaufen DZ BANK
13:41 SAP SE Buy Deutsche Bank AG
08:36 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
08:36 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.