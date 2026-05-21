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LUS-DAX aktuell

Freitagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX schlussendlich steigen

22.05.26 17:57 Uhr
Freitagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX schlussendlich steigen | finanzen.net

Der LUS-DAX beendete den Handelstag kaum verändert.

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Schlussendlich ging der LUS-DAX den Freitagshandel nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 24.867,50 Punkten aus dem Freitagshandel.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 24.943,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.676,50 Zählern.

LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX lag noch vor einem Monat, am 22.04.2026, bei 24.193,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, einen Stand von 25.236,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24.035,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,23 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 25.509,50 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 7,97 Prozent auf 73,42 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 4,11 Prozent auf 49,88 EUR), Symrise (+ 3,07 Prozent auf 80,00 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,06 Prozent auf 296,00 EUR) und adidas (+ 3,00 Prozent auf 154,50 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Vonovia SE (-5,25 Prozent auf 21,12 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,89 Prozent auf 37,26 EUR), Fresenius SE (-2,83 Prozent auf 38,78 EUR), EON SE (-1,13 Prozent auf 18,30 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,12 Prozent auf 469,00 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 6.531.606 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die Siemens-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 201,314 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,66 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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