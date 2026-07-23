Freitagshandel in Frankfurt: DAX in der Gewinnzone

DAX-Performance

24.07.26 12:25 Uhr

Der DAX befindet sich am Freitag im Aufwind.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,86 Prozent fester bei 24.975,00 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,103 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,272 Prozent auf 24.830,41 Punkte an der Kurstafel, nach 24.763,12 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25.006,07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.821,67 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0,831 Prozent. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 24.06.2026, bei 24.740,36 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, wies der DAX einen Stand von 24.128,98 Punkten auf. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, bei 24.295,93 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,78 Prozent aufwärts. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.900,10 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 5,81 Prozent auf 135,78 EUR), Siemens Energy (+ 1,71 Prozent auf 153,04 EUR), Commerzbank (+ 1,68 Prozent auf 36,96 EUR), Fresenius SE (+ 1,49 Prozent auf 43,49 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1,47 Prozent auf 34,53 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen adidas (-2,24 Prozent auf 172,55 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,00 Prozent auf 71,48 EUR), QIAGEN (-0,83 Prozent auf 36,27 EUR), Brenntag SE (-0,71 Prozent auf 59,04 EUR) und BASF (-0,71 Prozent auf 48,53 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1.970.586 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 206,764 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Mit 7,76 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.net