DAX25.761 +0,7%Est506.394 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0700 +2,3%Nas25.833 -0,8%Bitcoin53.838 ±-0,0%Euro1,1456 +0,2%Öl72,00 +0,6%Gold4.176 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien mit Comeback: DAX erreicht neue Rekorde -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Deutschland bleibt Börsenzwerg -- RENK mit Übernahme -- Palantir, Samsung, Infineon, SK hynix, Lufthansa im Fokus
Top News
Palantir-Aktie im Fokus: KI-Plattformstrategie überzeugt - Analyst wird optimistischer Palantir-Aktie im Fokus: KI-Plattformstrategie überzeugt - Analyst wird optimistischer
VW-Aktie höher: Volkswagen-Aufsichtsrätin lehnt Werksschließungen als Krisenlösung ab VW-Aktie höher: Volkswagen-Aufsichtsrätin lehnt Werksschließungen als Krisenlösung ab
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DAX aktuell

Freitagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart fester

03.07.26 09:27 Uhr
Freitagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart fester | finanzen.net

Der DAX behält sein positives Vorzeichen auch heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
183,70 EUR 0,75 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Airbus SE
207,60 EUR 3,10 EUR 1,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
31,79 EUR 0,55 EUR 1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
18,83 EUR 0,48 EUR 2,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fresenius Medical Care (FMC) St.
41,07 EUR 0,12 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
GEA
62,55 EUR 1,00 EUR 1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Heidelberg Materials
174,65 EUR 2,45 EUR 1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
77,49 EUR 2,43 EUR 3,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QIAGEN N.V.
34,93 EUR 0,14 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.099,40 EUR -4,00 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
139,90 EUR -2,26 EUR -1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Scout24
73,85 EUR -0,65 EUR -0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens AG
281,40 EUR 5,40 EUR 1,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
74,38 EUR 0,78 EUR 1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
25.764,8 PKT 183,9 PKT 0,72%
Charts|News|Analysen

Um 09:10 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,89 Prozent fester bei 25.808,63 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,093 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,716 Prozent auf 25.763,97 Punkte an der Kurstafel, nach 25.580,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 25.809,79 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.757,54 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Plus von 4,39 Prozent. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 03.06.2026, bei 24.795,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 23.168,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, wies der DAX 23.934,13 Punkte auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,17 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 25.809,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit GEA (+ 2,18 Prozent auf 63,20 EUR), Infineon (+ 2,10 Prozent auf 77,95 EUR), EON SE (+ 2,07 Prozent auf 18,75 EUR), Airbus SE (+ 2,01 Prozent auf 208,10 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,94 Prozent auf 175,80 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Rheinmetall (-1,18 Prozent auf 1.101,80 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,80 Prozent auf 40,82 EUR), SAP SE (-0,69 Prozent auf 140,74 EUR), QIAGEN (-0,64 Prozent auf 34,76 EUR) und Scout24 (-0,54 Prozent auf 74,10 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 418.297 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 208,441 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,11 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
08:16Rheinmetall OverweightBarclays Capital
25.06.2026Rheinmetall BuyWarburg Research
25.06.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
25.06.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
24.06.2026Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:16Rheinmetall OverweightBarclays Capital
25.06.2026Rheinmetall BuyWarburg Research
25.06.2026Rheinmetall KaufenDZ BANK
25.06.2026Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
19.06.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
24.06.2026Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.05.2026Rheinmetall NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen