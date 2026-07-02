Freitagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart fester

DAX aktuell

Der DAX behält sein positives Vorzeichen auch heute.

Um 09:10 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,89 Prozent fester bei 25.808,63 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,093 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,716 Prozent auf 25.763,97 Punkte an der Kurstafel, nach 25.580,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 25.809,79 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.757,54 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Plus von 4,39 Prozent. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 03.06.2026, bei 24.795,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 23.168,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, wies der DAX 23.934,13 Punkte auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,17 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 25.809,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit GEA (+ 2,18 Prozent auf 63,20 EUR), Infineon (+ 2,10 Prozent auf 77,95 EUR), EON SE (+ 2,07 Prozent auf 18,75 EUR), Airbus SE (+ 2,01 Prozent auf 208,10 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,94 Prozent auf 175,80 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Rheinmetall (-1,18 Prozent auf 1.101,80 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,80 Prozent auf 40,82 EUR), SAP SE (-0,69 Prozent auf 140,74 EUR), QIAGEN (-0,64 Prozent auf 34,76 EUR) und Scout24 (-0,54 Prozent auf 74,10 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 418.297 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 208,441 Mrd. Euro macht die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,11 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net