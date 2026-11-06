Freitagshandel in Frankfurt: DAX zum Start des Freitagshandels mit Abgaben

Index im Blick

06.11.26 09:27 Uhr

Der DAX fällt am Freitag nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Freitag sinkt der DAX um 09:11 Uhr via XETRA um 1,64 Prozent auf 25.893,88 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,195 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 25.919,48 Zählern und damit 1,54 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26.325,01 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25.868,83 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.926,96 Zählern.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 0,353 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 06.10.2026, den Stand von 25.449,19 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der DAX 26.140,13 Punkte auf. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 06.11.2025, den Wert von 23.734,02 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,52 Prozent nach oben. Bei 26.692,90 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.863,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit QIAGEN (+ 0,03 Prozent auf 45,29 EUR), HOCHTIEF (-0,35 Prozent auf 345,20 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,35 Prozent auf 42,17 EUR), Vonovia SE (-0,38 Prozent auf 16,94 EUR) und Infineon (-0,67 Prozent auf 45,64 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Daimler Truck (-6,32 Prozent auf 39,26 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,91 Prozent auf 58,02 EUR), Zalando (-3,58 Prozent auf 27,46 EUR), BASF (-2,60 Prozent auf 54,63 EUR) und Bayer (-2,49 Prozent auf 54,82 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 400.052 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 241,943 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Vonovia SE-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net