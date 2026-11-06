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Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Freitagnachmittag zurück

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Freitagnachmittag zurück

Der LUS-DAX fällt am Freitagnachmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
38.50 EUR 0.01 EUR 0.03 %
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Daimler Truck
40.13 EUR -1.68 EUR -4.02 %
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DHL Group (ex Deutsche Post)
57.42 EUR -2.12 EUR -3.56 %
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Hannover Rück
293.40 EUR -9.40 EUR -3.10 %
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Henkel KGaA Vz.
82.42 EUR -0.86 EUR -1.03 %
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Infineon AG
45.72 EUR 0.36 EUR 0.79 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
571.20 EUR -19.80 EUR -3.35 %
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QIAGEN N.V.
45.24 EUR 0.38 EUR 0.86 %
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Rheinmetall AG
811.30 EUR -18.20 EUR -2.19 %
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RWE AG St.
57.26 EUR 0.20 EUR 0.35 %
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SAP SE
210.15 EUR -6.05 EUR -2.80 %
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Siemens Energy AG
117.16 EUR 3.86 EUR 3.41 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.46 EUR -2.44 EUR -3.39 %
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Vonovia SE
16.76 EUR -0.29 EUR -1.70 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,795.00 EUR -339.00 EUR -1.3 %
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Am Freitag notiert der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 1,57 Prozent schwächer bei 25.724,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26.143,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.621,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 06.10.2026, den Stand von 25.360,00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 26.151,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23.761,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,71 Prozent nach oben. Bei 26.690,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.861,50 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 2,97 Prozent auf 117,22 EUR), Infineon (+ 0,65 Prozent auf 46,25 EUR), RWE (+ 0,32 Prozent auf 57,24 EUR), Commerzbank (+ 0,05 Prozent auf 38,75 EUR) und QIAGEN (+ 0,04 Prozent auf 45,29 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,94 Prozent auf 57,40 EUR), Daimler Truck (-4,77 Prozent auf 39,91 EUR), Hannover Rück (-4,70 Prozent auf 292,00 EUR), Rheinmetall (-3,89 Prozent auf 808,80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,87 Prozent auf 571,60 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 3.368.973 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 241,943 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Vonovia SE lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,29 Prozent.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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