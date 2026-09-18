Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich leichter

Kursentwicklung

18.09.26 17:57 Uhr

Der LUS-DAX sank letztendlich.

Der LUS-DAX sank im XETRA-Handel letztendlich um 1,36 Prozent auf 25.290,00 Punkte.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25.279,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25.832,00 Punkten.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 18.08.2026, mit 26.135,00 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, stand der LUS-DAX noch bei 25.095,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23.711,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,95 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 2,68 Prozent auf 55,86 EUR), HOCHTIEF (+ 0,76 Prozent auf 395,40 EUR), adidas (-0,11 Prozent auf 142,25 EUR), RWE (-0,30 Prozent auf 60,44 EUR) und Fresenius SE (-0,42 Prozent auf 45,92 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Volkswagen (VW) vz (-5,58 Prozent auf 76,52 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,76 Prozent auf 44,00 EUR), Continental (-4,50 Prozent auf 67,56 EUR), BMW (-4,46 Prozent auf 60,40 EUR) und Deutsche Telekom (-4,20 Prozent auf 27,11 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 24.609.153 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX mit 215,328 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,75 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Vonovia SE-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net