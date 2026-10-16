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XETRA-Handel im Blick

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Der LUS-DAX befand sich am fünften Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
56.90 EUR 1.64 EUR 2.97 %
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Continental AG
70.22 EUR 0.56 EUR 0.80 %
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Deutsche Telekom AG
25.92 EUR 0.28 EUR 1.09 %
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Fresenius SE & Co. KGaA
45.09 EUR 1.11 EUR 2.52 %
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Henkel KGaA Vz.
78.70 EUR 1.82 EUR 2.37 %
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Infineon AG
51.95 EUR -0.51 EUR -0.97 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.92 EUR 1.14 EUR 2.87 %
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MTU Aero Engines AG
350.80 EUR -6.90 EUR -1.93 %
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QIAGEN N.V.
41.12 EUR 0.12 EUR 0.29 %
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Rheinmetall AG
1,088.60 EUR 51.60 EUR 4.98 %
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SAP SE
198.12 EUR -2.83 EUR -1.41 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.52 EUR 2.04 EUR 3.07 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,498.00 EUR 23.00 EUR 0.09 %
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Letztendlich stieg der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,43 Prozent auf 25.585,00 Punkte.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25.456,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 25.696,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, lag der LUS-DAX noch bei 25.497,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 16.07.2026, den Wert von 24.860,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 16.10.2025, mit 24.061,00 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,15 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 6,26 Prozent auf 1.090,20 EUR), BMW (+ 3,52 Prozent auf 57,06 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,87 Prozent auf 41,09 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,78 Prozent auf 68,68 EUR) und Fresenius SE (+ 2,78 Prozent auf 45,08 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-1,01 Prozent auf 199,22 EUR), Continental (-0,34 Prozent auf 69,98 EUR), QIAGEN (-0,24 Prozent auf 41,03 EUR), Infineon (-0,15 Prozent auf 52,39 EUR) und MTU Aero Engines (-0,03 Prozent auf 352,90 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9.184.817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 227,308 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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