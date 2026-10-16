Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

XETRA-Handel im Blick

16.10.26 17:57 Uhr

Der LUS-DAX befand sich am fünften Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Letztendlich stieg der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,43 Prozent auf 25.585,00 Punkte.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25.456,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 25.696,00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 16.09.2026, lag der LUS-DAX noch bei 25.497,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 16.07.2026, den Wert von 24.860,00 Punkten. Der LUS-DAX wurde vor einem Jahr, am 16.10.2025, mit 24.061,00 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,15 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 6,26 Prozent auf 1.090,20 EUR), BMW (+ 3,52 Prozent auf 57,06 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,87 Prozent auf 41,09 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,78 Prozent auf 68,68 EUR) und Fresenius SE (+ 2,78 Prozent auf 45,08 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-1,01 Prozent auf 199,22 EUR), Continental (-0,34 Prozent auf 69,98 EUR), QIAGEN (-0,24 Prozent auf 41,03 EUR), Infineon (-0,15 Prozent auf 52,39 EUR) und MTU Aero Engines (-0,03 Prozent auf 352,90 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9.184.817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 227,308 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net