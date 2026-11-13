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MDAX-Marktbericht

Freitagshandel in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Freitagshandel in Frankfurt: MDAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone

Der MDAX gibt am fünften Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurubis
137.90 EUR -1.90 EUR -1.36 %
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CTS Eventim
61.55 EUR 4.10 EUR 7.14 %
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flatexDEGIRO AG
22.72 EUR 0.04 EUR 0.18 %
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freenet AG
24.52 EUR -0.02 EUR -0.08 %
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HENSOLDT
78.78 EUR -0.34 EUR -0.43 %
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IONOS
36.76 EUR 0.68 EUR 1.88 %
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LANXESS AG
13.02 EUR -0.09 EUR -0.69 %
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Lufthansa AG
8.79 EUR 0.15 EUR 1.69 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
45.79 EUR 0.24 EUR 0.53 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
49.76 EUR -0.79 EUR -1.56 %
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TAG Immobilien AG
11.29 EUR -0.06 EUR -0.53 %
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thyssenkrupp AG
12.15 EUR -0.26 EUR -2.06 %
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
75.60 EUR -1.40 EUR -1.82 %
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TUI AG
7.59 EUR 0.03 EUR 0.34 %
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Indizes
MDAX
30,683.72 EUR -174.41 EUR -0.57 %
News | Analysen

Um 09:11 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,52 Prozent leichter bei 30.697,66 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 348,150 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,316 Prozent auf 30.760,68 Punkte an der Kurstafel, nach 30.858,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30.763,04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30.684,00 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,253 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30.020,49 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 32.264,86 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 29.610,57 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0,911 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit CTS Eventim (+ 1,83 Prozent auf 61,10 EUR), IONOS (+ 1,11 Prozent auf 36,56 EUR), flatexDEGIRO (+ 0,88) Prozent auf 22,80 EUR), LANXESS (+ 0,61 Prozent auf 13,28 EUR) und TAG Immobilien (+ 0,35 Prozent auf 11,39 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil HENSOLDT (-2,04 Prozent auf 77,84 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,83 Prozent auf 75,20 EUR), thyssenkrupp (-1,65 Prozent auf 12,24 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,61 Prozent auf 49,64 EUR) und Aurubis (-1,57 Prozent auf 137,70 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 314.141 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,899 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,58 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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10.11.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
06.11.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
06.11.26 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.11.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.

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