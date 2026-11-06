Freitagshandel in Frankfurt: MDAX fällt am Freitagmittag

MDAX-Marktbericht

06.11.26 12:25 Uhr

Der MDAX verbucht derzeit Verluste.

Am Freitag fällt der MDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 1,19 Prozent auf 30.524,74 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 349,470 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,729 Prozent tiefer bei 30.666,41 Punkten in den Handel, nach 30.891,56 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Freitag bei 30.870,25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30.441,12 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 0,121 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30.543,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wurde der MDAX mit 32.431,12 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 28.959,63 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 1,47 Prozent zu Buche. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. 26.803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 4,49 Prozent auf 30,23 EUR), LANXESS (+ 2,55 Prozent auf 13,29 EUR), Aroundtown SA (+ 2,29 Prozent auf 1,66 EUR), Siltronic (+ 2,19 Prozent auf 51,30 EUR) und Lufthansa (+ 1,39 Prozent auf 8,30 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil HENSOLDT (-5,26 Prozent auf 78,24 EUR), RTL (-3,99 Prozent auf 32,50 EUR), Talanx (-3,34 Prozent auf 130,20 EUR), AUTO1 (-3,31 Prozent auf 18,09 EUR) und RATIONAL (-3,02 Prozent auf 627,00 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.645.942 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41,601 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Unter den MDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,47 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net