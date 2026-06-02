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XETRA-Handel im Blick

Freitagshandel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende in der Verlustzone

05.06.26 17:57 Uhr
Freitagshandel in Frankfurt: SDAX zum Handelsende in der Verlustzone | finanzen.net

So performte der SDAX am fünften Tag der Woche zum Handelsende.

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Ottobock
54,90 EUR 2,00 EUR 3,78%
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secunet Security Networks AG
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Siltronic AG
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
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Indizes
SDAX
18.433,8 PKT -325,8 PKT -1,74%
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Am Freitag fiel der SDAX via XETRA zum Handelsende um 1,71 Prozent auf 18.439,01 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 91,656 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,396 Prozent tiefer bei 18.685,37 Punkten in den Handel, nach 18.759,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.433,06 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.723,73 Zählern.

SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der SDAX bereits um 4,59 Prozent. Der SDAX stand vor einem Monat, am 05.05.2026, bei 18.182,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 17.299,20 Punkten gehandelt. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, bei 17.030,30 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,24 Prozent. Bei 19.325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit Ottobock (+ 3,01 Prozent auf 54,70 EUR), HelloFresh (+ 1,45 Prozent auf 4,20 EUR), secunet Security Networks (+ 1,22 Prozent auf 207,50 EUR), Verve Group (+ 1,15 Prozent auf 1,76 EUR) und Drägerwerk (+ 0,77 Prozent auf 91,20 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Siltronic (-8,88 Prozent auf 91,30 EUR), adesso SE (-7,31 Prozent auf 55,80 EUR), Stabilus SE (-5,06 Prozent auf 18,02 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,81 Prozent auf 90,00 EUR) und SMA Solar (-4,33 Prozent auf 59,70 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX weist die TeamViewer-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.070.763 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,236 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Die Mutares-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Mutares-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,31 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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