MDAX-Kursverlauf

Der MDAX zeigt sich aktuell im Minus.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 1,77 Prozent leichter bei 28.982,97 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 335,937 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,486 Prozent auf 29.361,81 Punkte an der Kurstafel, nach 29.505,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Freitag bei 29.392,65 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 28.818,60 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 5,57 Prozent abwärts. Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 30.391,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der MDAX einen Wert von 31.715,53 Punkten auf. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 20.11.2025, einen Stand von 28.443,45 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 6,45 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell AUTO1 (+ 3,66 Prozent auf 13,60 EUR), flatexDEGIRO (+ 3,32 Prozent auf 22,40 EUR), CTS Eventim (+ 2,45 Prozent auf 62,70 EUR), freenet (+ 2,34 Prozent auf 24,50 EUR) und Talanx (+ 1,37 Prozent auf 132,90 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8,42 Prozent auf 44,60 EUR), AIXTRON SE (-7,91 Prozent auf 29,94 EUR), JENOPTIK (-6,93 Prozent auf 33,56 EUR), Salzgitter (-5,90 Prozent auf 44,00 EUR) und KION GROUP (-5,83 Prozent auf 29,55 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 1.791.146 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 38,216 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8,39 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net