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TecDAX aktuell

Freitagshandel in Frankfurt: So performt der TecDAX am Nachmittag

Freitagshandel in Frankfurt: So performt der TecDAX am Nachmittag

Der TecDAX gibt am Freitagnachmittag nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
87.80 EUR -6.10 EUR -6.50 %
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Carl Zeiss Meditec AG
34.80 EUR -0.20 EUR -0.57 %
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Deutsche Telekom AG
25.12 EUR -0.98 EUR -3.75 %
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
99.60 EUR 0.60 EUR 0.61 %
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Elmos Semiconductor
120.20 EUR -3.40 EUR -2.75 %
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freenet AG
23.02 EUR -0.12 EUR -0.52 %
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Ottobock
50.60 EUR 0.70 EUR 1.40 %
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SAP SE
214.15 EUR -0.50 EUR -0.23 %
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Sartorius AG Vz.
276.40 EUR -3.10 EUR -1.11 %
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Siltronic AG
56.45 EUR -4.75 EUR -7.76 %
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SMA Solar AG
47.60 EUR -3.60 EUR -7.03 %
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TeamViewer
7.43 EUR -0.03 EUR -0.34 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
29.14 EUR 1.86 EUR 6.82 %
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Indizes
TecDAX
4,016.66 EUR -43.77 EUR -1.08 %
News | Analysen

Um 15:40 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 1,27 Prozent leichter bei 4.008,79 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 576,370 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,146 Prozent fester bei 4.066,35 Punkten in den Freitagshandel, nach 4.060,43 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4.007,73 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4.070,20 Einheiten.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der TecDAX bereits um 0,117 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 23.09.2026, bei 4.011,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3.701,45 Punkten gehandelt. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 23.10.2025, mit 3.741,05 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 10,61 Prozent zu Buche. 4.284,41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3.322,31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2,36 Prozent auf 28,64 EUR), Sartorius vz (+ 1,02 Prozent auf 276,30 EUR), Drägerwerk (+ 0,91 Prozent auf 99,30 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,85 Prozent auf 35,40 EUR) und Ottobock (+ 0,60 Prozent auf 50,30 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen ATOSS Software (-9,18 Prozent auf 87,10 EUR), Siltronic (-3,74 Prozent auf 56,55 EUR), SMA Solar (-3,63 Prozent auf 48,28 EUR), Deutsche Telekom (-3,44 Prozent auf 25,28 EUR) und Elmos Semiconductor (-2,94 Prozent auf 119,00 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 3.742.184 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 235,565 Mrd. Euro den größten Anteil.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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