Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX beendet den Freitagshandel mit Gewinnen
Der TecDAX gewann am fünften Tag der Woche an Wert.
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Am Freitag stieg der TecDAX via XETRA zum Handelsende um 1,08 Prozent auf 4.106,85 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 561,980 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,095 Prozent auf 4.066,97 Punkte an der Kurstafel, nach 4.063,12 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 4.146,89 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4.066,97 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 0,604 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, notierte der TecDAX bei 3.847,39 Punkten. Der TecDAX stand vor drei Monaten, am 14.05.2026, bei 3.856,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, notierte der TecDAX bei 3.771,54 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 13,31 Prozent nach oben. Bei 4.284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3.322,31 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell Nemetschek SE (+ 8,43 Prozent auf 61,75 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 6,04 Prozent auf 32,28 EUR), TeamViewer (+ 5,26 Prozent auf 6,81 EUR), HENSOLDT (+ 3,96 Prozent auf 96,08 EUR) und CANCOM SE (+ 3,49 Prozent auf 22,25 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen EVOTEC SE (-2,87 Prozent auf 3,45 EUR), PVA TePla (-1,65 Prozent auf 31,00 EUR), AIXTRON SE (-1,41 Prozent auf 41,27 EUR), Infineon (-1,23 Prozent auf 61,73 EUR) und QIAGEN (-0,98 Prozent auf 37,29 EUR).
TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3.612.397 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 203,093 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der TecDAX-Aktien
Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 6,54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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|Datum
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|28.07.26
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|27.07.26
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|27.07.26
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|27.07.26
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|27.07.26
|SAP SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)