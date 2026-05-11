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Freitagshandel in London: FTSE 100 beendet die Freitagssitzung im Minus

15.05.26 17:57 Uhr
Freitagshandel in London: FTSE 100 beendet die Freitagssitzung im Minus | finanzen.net

Der FTSE 100 zeigte sich zum Handelsschluss im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3i plc
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Indizes
FTSE 100
10.195,4 PKT -177,6 PKT -1,71%
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Schlussendlich sank der FTSE 100 im LSE-Handel um 1,71 Prozent auf 10.195,37 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,953 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,024 Prozent fester bei 10.375,39 Punkten, nach 10.372,93 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10.163,56 Punkte, das Tageshoch hingegen 10.375,73 Zähler.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,373 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 15.04.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10.559,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, einen Stand von 10.446,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 8.633,75 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,45 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10.934,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9.670,46 Zählern.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Hiscox (+ 12,32 Prozent auf 18,41 GBP), 3i (+ 4,64 Prozent auf 22,10 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,50 Prozent auf 0,72 GBP), RELX (+ 2,45 Prozent auf 24,23 GBP) und BP (+ 2,13 Prozent auf 5,52 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Airtel Africa (-10,81 Prozent auf 3,28 GBP), Antofagasta (-10,71 Prozent auf 38,10 GBP), Fresnillo (-10,04 Prozent auf 33,35 GBP), Severn Trent (-8,04 Prozent auf 28,82 GBP) und National Grid (-7,94 Prozent auf 11,88 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 180.370.134 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 264,014 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Im FTSE 100 präsentiert die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,43 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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