Freitagshandel in London: FTSE 100 legt schlussendlich zu

Marktbericht

09.10.26 17:57 Uhr

Der FTSE 100 befand sich schlussendlich im Aufwind.

Der FTSE 100 verbuchte im LSE-Handel zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 1,06 Prozent auf 10.552,05 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,143 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent schwächer bei 10.441,50 Punkten in den Freitagshandel, nach 10.441,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10.441,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10.577,33 Punkten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 0,857 Prozent zu. Vor einem Monat, am 09.09.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.670,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10.472,45 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9.509,40 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6,04 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10.989,45 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Punkten registriert.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell RELX (+ 4,82 Prozent auf 27,20 GBP), Antofagasta (+ 4,58 Prozent auf 37,70 GBP), Sage (+ 4,28 Prozent auf 10,72 GBP), Intermediate Capital Group (+ 4,21 Prozent auf 18,08 GBP) und Experian (+ 4,20 Prozent auf 26,82 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Airtel Africa (-6,27 Prozent auf 2,90 GBP), Vodafone Group (-4,86 Prozent auf 1,18 GBP), BT Group (-2,38 Prozent auf 1,93 GBP), Kingfisher (-1,36 Prozent auf 3,18 GBP) und International Consolidated Airlines (-0,98 Prozent auf 4,16 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 81.269.929 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 284,439 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net