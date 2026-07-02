Freitagshandel in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart fester

Index im Fokus

Der FTSE 100 hält derzeit an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Freitag notiert der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0,40 Prozent höher bei 10.695,84 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3,131 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent leichter bei 10.652,81 Punkten, nach 10.652,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 10.652,81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10.701,32 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche legte der FTSE 100 bereits um 1,79 Prozent zu. Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 03.06.2026, bei 10.332,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10.436,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8.823,20 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 7,48 Prozent zu Buche. Bei 10.934,94 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Weir Group (+ 2,37 Prozent auf 25,02 GBP), Fresnillo (+ 2,26 Prozent auf 29,44 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 1,55 Prozent auf 68,75 GBP), IMI (+ 1,51 Prozent auf 29,60 GBP) und Aberdeen Group (+ 1,40 Prozent auf 2,57 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Tesco (-0,87 Prozent auf 4,70 GBP), Burberry (-0,70 Prozent auf 10,63 GBP), Imperial Brands (-0,64 Prozent auf 28,06 GBP), Coca-Cola HBC (-0,58 Prozent auf 51,10 GBP) und InterContinental Hotels Group (-0,53 Prozent auf 168,45 USD).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 7.452.355 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 288,880 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Mit 14,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.net