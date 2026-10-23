Freitagshandel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Start schwächer

Kursentwicklung

23.10.26 09:27 Uhr

Der FTSE 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am fünften Tag der Woche in die Verlustzone.

Um 09:09 Uhr verliert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,16 Prozent auf 10.707,46 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,260 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent leichter bei 10.724,72 Punkten in den Handel, nach 10.725,03 Punkten am Vortag.

Bei 10.706,84 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10.748,42 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gab der FTSE 100 bereits um 1,61 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 10.705,26 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bei 10.639,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9.578,57 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,60 Prozent zu. Bei 10.989,45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 9.670,46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Coca-Cola European Partners (+ 3,57 Prozent auf 114,23 USD), Anglo American (+ 1,99 Prozent auf 36,97 GBP), BP (+ 1,32 Prozent auf 6,20 GBP), Weir Group (+ 1,13 Prozent auf 24,98 GBP) und Antofagasta (+ 1,12 Prozent auf 30,59 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Sage (-1,85 Prozent auf 11,69 GBP), Burberry (-1,61 Prozent auf 10,70 GBP), WPP 2012 (-1,56 Prozent auf 3,91 GBP), Experian (-1,43 Prozent auf 30,40 GBP) und Computacenter (-1,28 Prozent auf 47,68 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 2.250.358 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 286,115 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie mit 14,84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net