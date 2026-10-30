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FTSE 100 im Blick

Freitagshandel in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen

Freitagshandel in London: FTSE 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen

Der FTSE 100 behält sein positives Vorzeichen auch aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Anglo American PLC
46.06 EUR -0.09 EUR -0.20 %
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Antofagasta plc
39.43 EUR 0.63 EUR 1.62 %
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AstraZeneca PLC
161.00 EUR 4.20 EUR 2.68 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
150.00 EUR 4.00 EUR 2.74 %
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Barratt Developments PLC
3.78 EUR 0.06 EUR 1.61 %
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BAT PLC (British American Tobacco)
55.04 EUR 0.96 EUR 1.78 %
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BT Group plc
2.70 EUR 0.18 EUR 6.97 %
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Computacenter PLC
60.50 EUR -1.00 EUR -1.63 %
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Fresnillo PLC
27.40 EUR -0.50 EUR -1.79 %
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Haleon PLC
3.90 EUR 0.16 EUR 4.31 %
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Lloyds Banking Group
1.18 EUR 0.02 EUR 1.68 %
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NatWest Group PLC Registered Shs
7.52 EUR -0.06 EUR -0.74 %
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Prudential plc
10.90 EUR 0.06 EUR 0.55 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
48.94 EUR 0.47 EUR 0.97 %
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Indizes
FTSE 100
10,773.74 GBP 51.67 GBP 0.48 %
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Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 09:10 Uhr um 0,28 Prozent stärker bei 10.751,87 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,244 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,005 Prozent schwächer bei 10.721,51 Punkten in den Handel, nach 10.722,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.715,93 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.771,53 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der FTSE 100 bereits um 0,570 Prozent. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 10.606,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, lag der FTSE 100 bei 10.897,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9.760,06 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 8,05 Prozent. 10.989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit BT Group (+ 5,05 Prozent auf 2,24 GBP), Prudential (+ 3,03 Prozent auf 9,31 GBP), AstraZeneca (+ 2,94) Prozent auf 134,36 GBP), Haleon (+ 2,45 Prozent auf 3,25 GBP) und BAT (+ 2,08 Prozent auf 46,10 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Fresnillo (-3,97 Prozent auf 22,63 GBP), Antofagasta (-3,39 Prozent auf 31,63 GBP), Computacenter (-3,13 Prozent auf 50,90 GBP), Anglo American (-3,03 Prozent auf 37,48 GBP) und NatWest Group (-2,90 Prozent auf 6,17 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 6.724.195 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 274,897 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08:01 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
29.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets
21.10.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG

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