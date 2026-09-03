Freitagshandel in New York: Das macht der Dow Jones mittags

Dow Jones-Entwicklung

04.09.26 17:59 Uhr

Der Dow Jones bewegt sich am Freitagmittag im Minus.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,58 Prozent tiefer bei 53.372,36 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 24,858 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,702 Prozent auf 53.309,17 Punkte an der Kurstafel, nach 53.686,11 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 53.635,35 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 53.289,88 Einheiten.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,169 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 04.08.2026, lag der Dow Jones noch bei 54.085,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51.561,93 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, lag der Dow Jones noch bei 45.621,29 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,31 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 1,75 Prozent auf 814,15 USD), NVIDIA (+ 1,47 Prozent auf 231,81 USD), Cisco (+ 0,76 Prozent auf 109,44 USD), Home Depot (+ 0,60 Prozent auf 274,90 EUR) und Honeywell Technologies (+ 0,55 Prozent auf 208,77 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Apple (-2,38 Prozent auf 320,41 USD), Microsoft (-1,89 Prozent auf 500,46 USD), Salesforce (-1,77 Prozent auf 259,75 USD), Walt Disney (-1,73 Prozent auf 105,31 USD) und JPMorgan Chase (-1,52 Prozent auf 356,55 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 13.027.924 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4,651 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,21 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net