Freitagshandel in New York: Dow Jones am Mittag im Aufwind

Index im Fokus

24.07.26 17:59 Uhr

Am Freitag wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Um 17:57 Uhr gewinnt der Dow Jones im NYSE-Handel 0,68 Prozent auf 52.065,14 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 24,377 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,085 Prozent auf 51.755,54 Punkte an der Kurstafel, nach 51.711,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 51.682,36 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52.111,63 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,171 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, lag der Dow Jones bei 51.848,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, wurde der Dow Jones auf 49.230,71 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 44.693,91 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,61 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 53.289,30 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 3,80 Prozent auf 162,89 USD), IBM (+ 3,62 Prozent auf 214,13 USD), Apple (+ 3,60 Prozent auf 333,23 USD), Walt Disney (+ 3,43 Prozent auf 96,02 USD) und Travelers (+ 2,95 Prozent auf 387,47 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen American Express (-5,26 Prozent auf 322,91 USD), UnitedHealth (-0,87 Prozent auf 419,88 USD), Goldman Sachs (-0,25 Prozent auf 1.071,99 USD), Caterpillar (-0,12 Prozent auf 893,46 USD) und Amazon (-0,05 Prozent auf 233,54 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 7.087.145 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,508 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Die Salesforce-Aktie verzeichnet mit 11,09 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die höchste Dividendenrendite fällt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,88 Prozent bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.net