Freitagshandel in New York: Dow Jones beendet den Handel in der Verlustzone

Kursentwicklung im Fokus

17.07.26 22:32 Uhr

Der Dow Jones schloss den Handelstag im Minus ab.

Am Freitag tendierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0,77 Prozent leichter bei 52.146,42 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 24,698 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,708 Prozent höher bei 52.924,86 Punkten in den Handel, nach 52.552,97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51.986,74 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52.610,97 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 1,01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, lag der Dow Jones bei 51.492,55 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 17.04.2026, den Wert von 49.447,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.07.2025, wurde der Dow Jones mit 44.484,49 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,78 Prozent aufwärts. Bei 53.289,30 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45.057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Travelers (+ 9,22 Prozent auf 368,98 USD), Cisco (+ 2,08 Prozent auf 111,94 USD), Chevron (+ 1,91 Prozent auf 187,38 USD), Johnson Johnson (+ 1,23 Prozent auf 253,04 USD) und UnitedHealth (+ 0,64 Prozent auf 426,09 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Coca-Cola (-3,96 Prozent auf 81,56 USD), IBM (-2,91 Prozent auf 212,67 USD), Goldman Sachs (-2,76 Prozent auf 1.065,22 USD), NVIDIA (-2,21 Prozent auf 202,81 USD) und Alphabet C (ex Google) (-2,17 Prozent auf 346,12 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 38.817.502 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,491 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,89 Prozent bei der Chevron-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net