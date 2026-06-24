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Freitagshandel in New York: Dow Jones verliert nachmittags

26.06.26 20:02 Uhr
Freitagshandel in New York: Dow Jones verliert nachmittags | finanzen.net

Derzeit agieren die Anleger in New York vorsichtiger.

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Dow Jones 30 Industrial
51.933,3 PKT 12,7 PKT 0,02%
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Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0,03 Prozent auf 51.905,37 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 19,955 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,170 Prozent auf 52.009,02 Punkte an der Kurstafel, nach 51.920,62 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 51.614,74 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 52.130,07 Punkten lag.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 0,679 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 26.05.2026, mit 50.461,68 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, stand der Dow Jones bei 45.960,11 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, stand der Dow Jones noch bei 43.386,84 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,28 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 52.655,66 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Microsoft (+ 5,13 Prozent auf 370,93 USD), IBM (+ 4,58 Prozent auf 270,11 USD), Salesforce (+ 4,52 Prozent auf 156,98 USD), Johnson Johnson (+ 3,47 Prozent auf 253,37 USD) und Travelers (+ 2,20 Prozent auf 325,29 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Caterpillar (-4,11 Prozent auf 1.013,60 USD), Goldman Sachs (-3,15 Prozent auf 1.031,56 USD), Cisco (-2,68 Prozent auf 115,78 USD), 3M (-1,60 Prozent auf 165,29 USD) und JPMorgan Chase (-1,43 Prozent auf 330,34 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 12.862.950 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,233 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,13 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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