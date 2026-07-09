Freitagshandel in New York: Gewinne im Dow Jones

Dow Jones im Fokus

10.07.26 17:59 Uhr

Der Dow Jones macht derzeit Gewinne.

Der Dow Jones erhöht sich im NYSE-Handel um 17:56 Uhr um 0,23 Prozent auf 52.610,62 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 24,102 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,453 Prozent auf 52.249,44 Punkte an der Kurstafel, nach 52.487,41 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52.654,66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 52.266,81 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,412 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 10.06.2026, mit 49.918,78 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 47.916,57 Punkte. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, bei 44.650,64 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8,74 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 53.289,30 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 4,00 Prozent auf 44,49 USD), NVIDIA (+ 2,43 Prozent auf 207,72 USD), Walmart (+ 1,58 Prozent auf 113,98 USD), 3M (+ 1,40 Prozent auf 157,52 USD) und Cisco (+ 1,40 Prozent auf 119,97 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen IBM (-1,73 Prozent auf 290,20 USD), Alphabet C (ex Google) (-1,18 Prozent auf 352,05 USD), Merck (-0,95 Prozent auf 123,88 USD), Apple (-0,94 Prozent auf 313,24 USD) und UnitedHealth (-0,81 Prozent auf 428,17 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 10.549.476 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,318 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie. Hier soll ein KGV von 11,48 zu Buche schlagen. Die Chevron-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,10 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net