Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 letztendlich mit Kursplus

NASDAQ 100-Performance

11.09.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ 100 machte am Abend Gewinne.

Zum Handelsschluss stieg der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,91 Prozent auf 29.368,44 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,783 Prozent auf 29.331,48 Punkte an der Kurstafel, nach 29.103,51 Punkten am Vortag.

Bei 29.313,51 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 29.473,12 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,934 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 11.08.2026, den Wert von 29.525,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 29.446,18 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 23.992,56 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 16,51 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 30.762,20 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Analog Devices (+ 4,85 Prozent auf 378,78 USD), NXP Semiconductors (+ 4,48 Prozent auf 236,62 USD), Cisco (+ 4,37 Prozent auf 112,13 USD), Arm (+ 4,17 Prozent auf 264,79 USD) und Monolithic Power Systems (+ 4,08 Prozent auf 1.234,46 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Seagate Technology (-3,73 Prozent auf 830,17 USD), Sandisk (-3,50 Prozent auf 1.633,35 USD), Western Digital (-2,98 Prozent auf 447,18 USD), Copart (-2,60 Prozent auf 29,95 USD) und Palo Alto Networks (-2,32 Prozent auf 330,65 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 ist die Kraft Heinz Company-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 58.721.321 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,643 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,57 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net