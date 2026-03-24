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Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer

27.03.26 22:32 Uhr
Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich schwächer | finanzen.net

Zum Handelsschluss zogen sich die Börsianer in New York zurück.

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NASDAQ 100
23.132,8 PKT -454,2 PKT -1,93%
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Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,93 Prozent tiefer bei 23.132,77 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,522 Prozent leichter bei 23.463,75 Punkten in den Handel, nach 23.586,99 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23.088,99 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 23.472,89 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der NASDAQ 100 bereits um 4,69 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24.960,04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25.644,39 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 27.03.2025, einen Stand von 19.798,62 Punkten auf.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,23 Prozent nach. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26.165,08 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 23.088,99 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Kraft Heinz Company (+ 2,23 Prozent auf 22,04 USD), Constellation Energy (+ 2,13 Prozent auf 301,49 USD), PepsiCo (+ 1,47) Prozent auf 153,04 USD), Baker Hughes (+ 1,38 Prozent auf 63,22 USD) und Mondelez (+ 1,20 Prozent auf 58,27 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Datadog A (-7,90 Prozent auf 114,48 USD), Arm (-6,89 Prozent auf 144,13 USD), Airbnb (-6,25 Prozent auf 122,87 USD), Align Technology (-6,17 Prozent auf 166,38 USD) und Palo Alto Networks (-5,97 Prozent auf 147,02 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 48.512.876 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,612 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,44 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

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