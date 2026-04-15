Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Freitagshandels Zuschläge

Marktbericht

Zum Handelsschluss zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Zum Handelsende bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,29 Prozent stärker bei 26.672,43 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,828 Prozent fester bei 26.551,16 Punkten in den Handel, nach 26.333,00 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26.719,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26.481,24 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 6,40 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 24.780,42 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 25.529,26 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 18.258,09 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,82 Prozent. Bei 26.719,56 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,80 Prozent auf 166,52 USD), Dollar Tree (+ 6,00 Prozent auf 105,93 USD), Analog Devices (+ 4,99 Prozent auf 371,45 USD), Marvell Technology (+ 4,74 Prozent auf 139,69 USD) und DexCom (+ 4,49 Prozent auf 63,98 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Netflix (-9,72 Prozent auf 97,31 USD), Diamondback Energy (-3,42 Prozent auf 180,27 USD), Atlassian (-2,60 Prozent auf 66,94 USD), Adobe (-1,49 Prozent auf 244,45 USD) und Linde (-1,40 Prozent auf 492,23 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 42.190.287 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,103 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,06 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net