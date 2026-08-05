DAX 26.440 +0,5%ESt50 6.540 -0,1%MSCI World 5.034 +0,5%Top 10 Crypto 8,02 -2,8%Nas 26.682 -0,5%Bitcoin 54.521 -0,7%Euro 1,1567 +0,3%Öl 88,3 +1,4%Gold 4.382 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kursentwicklung

Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Freitagmittag schwächer

Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Freitagmittag schwächer

NASDAQ 100-Handel aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
431.75 EUR 9.75 EUR 2.31 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Applied Materials Inc.
433.10 EUR -56.55 EUR -11.55 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Broadcom
341.80 EUR -21.45 EUR -5.91 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Comcast Corp. (Class A)
22.42 EUR -0.04 EUR -0.16 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Copart Inc.
25.22 EUR 0.30 EUR 1.18 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
CrowdStrike
194.00 EUR 0.44 EUR 0.23 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
KLA
174.02 EUR -6.78 EUR -3.75 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
21.92 EUR 0.20 EUR 0.90 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lumentum Holdings Inc
797.00 EUR 17.00 EUR 2.18 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nebius
242.50 EUR 22.50 EUR 10.23 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
194.54 EUR -1.30 EUR -0.66 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sandisk Corp
1,420.00 EUR 90.00 EUR 6.77 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SpaceX
120.40 EUR -4.72 EUR -3.77 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
80.90 EUR -1.30 EUR -1.58 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Workday Inc
171.82 EUR -5.32 EUR -3.00 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
29,976.73 USD -107.77 USD -0.36 %
News | Analysen

Um 17:57 Uhr sinkt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,39 Prozent auf 29.967,80 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,275 Prozent auf 30.167,13 Punkte an der Kurstafel, nach 30.084,50 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 30.179,82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 29.934,66 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,869 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 29.586,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29.580,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23.832,44 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 18,89 Prozent nach oben. Bei 30.762,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Copart (+ 6,81 Prozent auf 31,39 USD), Sandisk (+ 5,69 Prozent auf 1.615,00 USD), Lumentum (+ 4,16 Prozent auf 917,00 USD), Nebius (+ 3,82 Prozent auf 264,78 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,11 Prozent auf 498,01 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Applied Materials (-5,84 Prozent auf 503,31 USD), Broadcom (-5,84 Prozent auf 393,41 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,74 Prozent auf 93,47 USD), Workday (-3,73 Prozent auf 198,75 USD) und KLA (-3,51 Prozent auf 202,02 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 9.497.969 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,698 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,47 zu Buche schlagen. Mit 6,31 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle SpaceX Aktie News

Werbung

SpaceX Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SpaceX nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
06.08.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
06.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 SpaceX Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.