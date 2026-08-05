Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Freitagmittag schwächer

Kursentwicklung

14.08.26 17:59 Uhr

NASDAQ 100-Handel aktuell.

Um 17:57 Uhr sinkt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,39 Prozent auf 29.967,80 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,275 Prozent auf 30.167,13 Punkte an der Kurstafel, nach 30.084,50 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 30.179,82 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 29.934,66 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,869 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 29.586,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29.580,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23.832,44 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 18,89 Prozent nach oben. Bei 30.762,20 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Copart (+ 6,81 Prozent auf 31,39 USD), Sandisk (+ 5,69 Prozent auf 1.615,00 USD), Lumentum (+ 4,16 Prozent auf 917,00 USD), Nebius (+ 3,82 Prozent auf 264,78 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,11 Prozent auf 498,01 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Applied Materials (-5,84 Prozent auf 503,31 USD), Broadcom (-5,84 Prozent auf 393,41 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,74 Prozent auf 93,47 USD), Workday (-3,73 Prozent auf 198,75 USD) und KLA (-3,51 Prozent auf 202,02 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 9.497.969 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,698 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,47 zu Buche schlagen. Mit 6,31 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net